CAN 2025: l’Ouganda prévient déjà le Nigeria et la Tunisie

Le capitaine ougandais Khalid Aucho affiche sa confiance avant la CAN 2025, malgré un groupe relevé comprenant le Nigeria, la Tunisie et la Tanzanie.

Le capitaine de la sélection ougandaise, Khalid Aucho, a affiché la détermination de son équipe à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc à partir du 21 décembre. Placés dans un groupe particulièrement relevé en compagnie du Nigeria, de la Tunisie et de la Tanzanie, les Cranes savent qu’ils n’auront pas la tâche facile. Les Super Eagles et les Aigles de Carthage partent favoris, mais Aucho croit en la capacité de son équipe à créer la surprise.

« Ce n’est pas un groupe facile. Ce sont de grandes nations, toutes ambitieuses. Mais nous connaissons nos forces », a confié le milieu de terrain à CAFOnline. « Grâce à notre expérience, nous pouvons combiner nos qualités et rivaliser. Ce sera difficile, mais je crois que nous pouvons nous qualifier pour le tour suivant. »

Finaliste de la CAN 1978, l’Ouganda s’apprête à disputer sa neuvième phase finale de Coupe d’Afrique des Nations. Déterminés et solidaires, les Cranes entendent prouver qu’ils ont leur mot à dire face aux géants du continent.





