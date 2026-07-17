Mondial 2026: l’arbitre de la finale Argentine – Espagne connu

La FIFA a officialisé la nomination de l’arbitre slovène Slavko Vinčić pour diriger la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine. Il sera épaulé par un trio d’officiels expérimentés pour ce rendez-vous décisif au MetLife Stadium.

La FIFA a confié à Slavko Vinčić la direction de la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l’Espagne à l’Argentine au MetLife Stadium, dans le New Jersey. L’arbitre slovène sera assisté de ses compatriotes Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič, tandis que le Jordanien Adham Makhadmeh officiera en qualité de quatrième arbitre.

Il s’agira de la quatrième rencontre dirigée par Vinčić au cours de ce Mondial. Jusqu’à présent, le Slovène a arbitré les matches de la phase de groupes entre le Brésil et le Maroc, puis entre la Jordanie et l’Algérie.

Il a également été au sifflet lors du seizième de finale entre le Mexique et l’Équateur. Au cours de cette rencontre, il avait expulsé le défenseur équatorien Piero Hincapié après l’application du protocole anti-discrimination, communément surnommé la « loi Vinícius ».