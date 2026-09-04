Tunisie : Le front syndical et des droits humains s’unit face à la crise multidimensionnelle

Face à l'aggravation de la crise nationale, l'UGTT, la Ligue des droits de l'homme et le barreau s'unissent pour dénoncer la dérive autoritaire et exiger des réformes immédiates.

TUNIS — Face à l’aggravation des tensions socio-économiques et politiques en Tunisie, les trois principales organisations de la société civile ont scellé une alliance stratégique. L’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et l’Ordre national des avocats ont officialisé début septembre 2026 le lancement d’un cadre de coordination commun destiné à affronter la crise multidimensionnelle qui frappe le pays.

À travers une déclaration conjointe virulente, les trois entités fustigent l’inefficacité flagrante des politiques appliquées par le pouvoir en place. Elles mettent en lumière la précarité grandissante qui frappe les ménages, alimentée par une inflation galopante et rythmée par la multiplication des pénuries sévères d’eau potable et d’électricité à travers le territoire national.

Le front associatif et syndical alerte avec force sur l’accélération du recul démocratique et le rétrécissement préoccupant de l’espace civique. La déclaration dénonce la multiplication des entraves au travail journalistique et à la liberté de la presse, tout en condamnant sans réserve l’instrumentalisation croissante de l’appareil judiciaire pour museler et réprimer les opposants politiques.

Le communiqué conjoint consacre une attention particulière à la situation carcérale, décrivant des conditions de détention inhumaines au sein des centres pénitentiaires tunisiens. Cette situation critique a été fortement accentuée par les épisodes de canicule estivale, conduisant les signataires à réclamer formellement l’ouverture d’investigations approfondies et indépendantes sur les décès survenus derrière les barreaux.

Appel urgent à un dialogue sociétal inclusif

Ces organisations civiles rappellent leur statut de piliers de l’historique Quartet du dialogue national, distingué par le prix Nobel de la paix en 2015. Tirant la sonnette d’alarme sur la fragilisation des institutions républicaines, elles demandent l’ouverture immédiate d’un dialogue sociétal inclusif afin d’enrayer l’effritement démocratique et de rétablir durablement l’État de droit.