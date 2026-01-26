Tunisie J18 : ES Tunis et Club Africain en duel pour la tête

La 18e journée de la Ligue 1 tunisienne, prévue les 27 et 28 janvier 2026, mettra en jeu des places déterminantes au classement avec l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain en tête à égalité de points. Les rencontres de cette étape, réparties sur deux journées, offriront des confrontations cruciales pour le haut du tableau et des opportunités de redressement pour des clubs en difficulté après la 17e journée.

Le mardi 27 janvier, le stade de Radès accueillera un duel attendu entre l’Espérance Sportive de Tunis et la JS Kairouan. Battus lors de la précédente journée, les Sang et Or cherchent à retrouver un résultat positif devant leur public pour consolider leur position au sommet. La JS Kairouan, elle aussi en quête de réaction après une défaite récente, se présente comme un adversaire désireux de se racheter.

Dans le même temps, le Club Africain, qui partage la première place avec l’Espérance sur 37 points, se déplace à Zarzis pour affronter une équipe classée 7e avec 24 points. Les Rouge et Blanc visent un résultat qui leur permettrait de rester au contact du leader et, en cas de contre-performance de l’Espérance, de prétendre à la tête du classement.

Le programme de la 18e journée

Outre les rencontres de Radès et de Zarzis, plusieurs autres affiches auront des implications directes sur la course aux places d’honneur. Le CS Sfaxien, 4e avec 32 points, se déplace à Métlaoui mardi pour tenter de confirmer sa régularité et maintenir la pression sur les formations de tête. Le Stade Tunisien, 3e avec 34 points, affrontera l’AS Soliman mercredi avec l’objectif de rester pleinement engagé dans la lutte pour le titre.

L’Etoile Sportive du Sahel, lourdement battue par le Club Africain lors de la précédente journée, reçoit Ben Guerdane mercredi et cherchera à se relancer après ce revers. Le calendrier propose également des rencontres entre équipes du ventre mou et de bas de classement, où chaque point pourra peser dans l’optique du maintien.

Voici le programme détaillé tel qu’annoncé :

Mardi 27 janvier 2026

13h GMT : ES Tunis – Kairouan

13h GMT : Zarzis – Club Africain

13h GMT : Sfaxien – Métlaoui

13h GMT : Bizertin – JS Omrane

Mercredi 28 janvier 2026

13h GMT : Etoile du Sahel – Ben Guerdane

13h GMT : Béja – Monastir

13h GMT : Stade Tunisien – AS Soliman

13h GMT : AS Marsa – AS Gabès

La 18e journée intervient dans un contexte serré en tête du championnat, avec des équipes aux ambitions clairement affichées et des rencontres qui pourraient redistribuer les cartes au classement général. Les horaires et les lieux des matches sont confirmés pour les 27 et 28 janvier 2026.