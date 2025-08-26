« Tu n’est pas mon père », Regina Daniels recadre son mari Ned Nwoko

Lors d’une confidence publique, Ned Nwoko a révélé la réaction de sa plus jeune épouse, Regina Daniels, lorsqu’il lui demande d’aller se coucher. La scène s’est produite en présence de Rita Daniels, la mère de l’actrice Régina.

L’homme politique nigérian Ned Nwoko a confié que son épouse, la célèbre actrice Regina Daniels, se repose rarement et qu’il lui rappelle souvent l’importance d’aller se coucher. Mais la réaction de la jeune femme le surprend toujours.

« Quand je lui dis d’aller se coucher, elle me répond désormais : “Tu n’es pas mon père” », a-t-il déclaré.

Cette remarque a aussitôt déclenché une scène cocasse. Assise à ses côtés, Regina a tenté de couvrir la bouche de son mari avec la main, avant de préciser en souriant qu’il « mentait ».

L’actrice a ensuite pris la parole pour réaffirmer son attachement à son époux.

« Il est tout pour moi », a-t-elle déclaré avec tendresse.

La réaction de Rita Daniels

Témoin de l’échange, Rita Daniels, la mère de l’actrice, a donné un conseil à sa fille d’accompagner toujours son mari lorsqu’il se couche. Elle a même demandé à Regina de s’agenouiller pour présenter ses excuses à Ned Nwoko.