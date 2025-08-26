PAR PAYS
Live logo
Rechercher

« Tu n’est pas mon père », Regina Daniels recadre son mari Ned Nwoko

Célébrité
Par Angèle M. ADANLE
1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleCélébrité« Tu n’est pas mon père », Regina Daniels recadre son mari Ned Nwoko
Regina Daniels et Ned Nwoko @ghpage.com
Regina Daniels et Ned Nwoko @ghpage.com
- Publicité-

Lors d’une confidence publique, Ned Nwoko a révélé la réaction de sa plus jeune épouse, Regina Daniels, lorsqu’il lui demande d’aller se coucher. La scène s’est produite en présence de Rita Daniels, la mère de l’actrice Régina.

L’homme politique nigérian Ned Nwoko a confié que son épouse, la célèbre actrice Regina Daniels, se repose rarement et qu’il lui rappelle souvent l’importance d’aller se coucher. Mais la réaction de la jeune femme le surprend toujours.

« Quand je lui dis d’aller se coucher, elle me répond désormais : “Tu n’es pas mon père” », a-t-il déclaré.

Cette remarque a aussitôt déclenché une scène cocasse. Assise à ses côtés, Regina a tenté de couvrir la bouche de son mari avec la main, avant de préciser en souriant qu’il « mentait ».

L’actrice a ensuite pris la parole pour réaffirmer son attachement à son époux.

« Il est tout pour moi », a-t-elle déclaré avec tendresse.

- Publicité-

La réaction de Rita Daniels

Témoin de l’échange, Rita Daniels, la mère de l’actrice, a donné un conseil à sa fille d’accompagner toujours son mari lorsqu’il se couche. Elle a même demandé à Regina de s’agenouiller pour présenter ses excuses à Ned Nwoko.

L’actrice, visiblement amusée, s’est exécutée en répétant que son mari représentait « tout pour elle ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Nigeria

« Évitez les personnes trop religieuses, elles sont stup!des », Omah Lay

Monde

États-Unis : un pilote ivre arrêté juste avant le décollage de son vol commercial

Nigeria

Tiwa Savage: «je cherche toujours un mari»

Bénin

Bénin: les raisons de la rupture entre le jeune chanteur Djecomon et Legend Beatz

Monde

Astronomer: filmée en pleine étreinte avec le PDG, la DRH Kristin Cabot démissionne

Monde

Kiss Cam fatale: démission du PDG d’Astronomer après sa vidéo embarrassante devenu virale

Côte d'Ivoire

«Vous connaîtrez la vérité», Apoutchou National fait une grande annonce après sa sortie de prison

Côte d'Ivoire

A’Salfo président: un fan français débarque au concert de Valras avec une pancarte

Bénin

«J’étais à deux doigts de laisser la musique», Nikanor rend hommage à ses piliers dans l’ombre

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire: le chanteur Molare déposé en prison

VOIR TOUS LES FLASHS