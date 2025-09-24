Trump sur l’Ukraine ravive l’espoir de faire pression sur la Russie, selon Berlin

PAR PAYS
Le gouvernement allemand a estimé mercredi 24 septembre que la volte-face de Donald Trump sur le conflit en Ukraine suscitait l’espoir de pouvoir à nouveau faire pression sur la Russie. « Les déclarations nous donnent des raisons d’espérer que nous pourrons à nouveau discuter intensivement de ce sujet et maintenir la pression sur la Russie », a déclaré à Berlin le porte-parole du gouvernement, Stefan Kornelius. Mardi, le président américain avait affirmé que Kiev pourrait « regagner son territoire dans sa forme originelle et peut‑être même aller plus loin » face à la Russie, un changement radical d’approche du conflit en Ukraine, selon l’agence AFP.

