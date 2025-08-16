Trump rejette un cessez‑le‑feu immédiat en Ukraine et exige un «accord de paix»

Dans une déclaration publiée tôt samedi 16 août sur son réseau Truth Social, au retour d’un sommet en Alaska avec son homologue russe Vladimir Poutine, le président américain Donald Trump a exclu un cessez‑le‑feu immédiat entre la Russie et l’Ukraine et réclamé directement un «accord de paix». «Il a été jugé par tous que la meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l’Ukraine est d’aller directement à un accord de paix, qui mettrait fin à la guerre, et non à un simple accord de cessez‑le‑feu, qui souvent ne tient pas», a déclaré M. Trump, selon l’AFP.