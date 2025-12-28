La suite après la publicité
Trump reçoit Zelensky en Floride pour la «phase finale» des négociations de paix en Ukraine

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche 28 décembre, au moment de recevoir à Mar-a-Lago son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, que les discussions sur un plan de paix entre l’Ukraine et la Russie étaient dans leur « phase finale ». Il a assuré que l’Ukraine bénéficierait de « fortes » garanties de sécurité et que les pays européens étaient « très impliqués ». Interrogé sur un calendrier, M. Trump a dit ne pas avoir de « date butoir », précisant que son objectif était de « mettre fin à la guerre », et a estimé que M. Zelensky comme le président russe Vladimir Poutine se montraient « sérieux » sur ce plan.

