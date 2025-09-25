Trump promet d’empêcher l’annexion de la Cisjordanie par Israël

Donald Trump a déclaré jeudi 25 juillet qu’il n’autoriserait pas Israël à annexer la Cisjordanie occupée, une option défendue par des ministres israéliens d’extrême droite en représailles à la reconnaissance d’un État palestinien par plusieurs pays. « Je ne permettrai pas à Israël d’annexer la Cisjordanie… Cela n’arrivera pas », a affirmé le président américain, qui n’avait pas encore pris position publiquement sur ce dossier. Il a par ailleurs assuré qu’un accord sur Gaza était « assez proche » et précisé s’être entretenu dans la journée avec Benyamin Netanyahu, évoquant la possibilité d’un accord sur Gaza, voire d’une paix.