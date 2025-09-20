Trump menace le Venezuela s’il ne reprend pas ses migrants

PAR PAYS
Donald Trump a menacé samedi le Venezuela de conséquences « incalculables » si Caracas ne reprenait pas, selon lui, des « prisonniers et internés d’hôpitaux psychiatriques » qu’il accuse d’avoir été « poussés » vers les États‑Unis. « Nous voulons que le Venezuela accepte immédiatement tous les prisonniers et internés d’hôpitaux psychiatriques (…) que les dirigeants vénézuéliens ont poussés de force vers les États‑Unis », a écrit le président sur son réseau Truth Social, ajoutant en lettres capitales : « Faites-les dégager de notre pays immédiatement, sinon le prix que vous paierez sera incalculable. » Les États‑Unis ont parallèlement déployé plusieurs navires militaires dans la région.

