Trump annonce une rencontre avec Poutine à Budapest sans date précise

En Brève

Donald Trump a annoncé jeudi qu’il rencontrerait Vladimir Poutine à Budapest, en Hongrie, sans préciser de date, après un échange téléphonique au cours duquel il a affirmé que « de grands progrès ont été faits ». Le président américain a indiqué sur son réseau Truth Social que des réunions préparatoires entre conseillers de haut niveau se tiendraient la semaine prochaine, les premières sessions devant être dirigées pour les États-Unis par le secrétaire d’État Mario Rubio, avec d’autres participants encore à désigner et un lieu à déterminer. Une fois ces discussions achevées, a-t-il ajouté, lui et le président Poutine se réuniront à Budapest pour tenter de mettre fin à « cette guerre sans gloire » entre la Russie et l’Ukraine.

