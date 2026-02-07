Bénin

Tribunal d’Abomey Calavi: un pasteur poursuivi pour homicide involontaire sur un bébé

Un pasteur poursuivi pour homicide involontaire après le décès d’un nourrisson de huit mois a été présenté en milieu de semaine devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi.

Le prévenu a comparu libre devant le juge. Selon les déclarations rapportées par la mère de l’enfant, le mis en cause lui aurait demandé d’administrer des médicaments à son frère malade, alité dans un appartement voisin.

La femme aurait alors laissé l’enfant dans la cour pour s’occuper du malade.
Toujours d’après les informations relayées par Bip Radio, c’est au cours de cette absence que le pasteur aurait démarré son véhicule et, par inadvertance, percuté l’enfant. Les faits se seraient produits sans intention délibérée, selon les éléments présentés à l’audience.

Il a également été révélé au tribunal que le prévenu ne détenait pas de permis de conduire au moment des faits, un élément versé au dossier par le ministère public. L’affaire a été renvoyée au 29 avril 2026 pour poursuite des débats.

