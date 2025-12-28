Trêve Thaïlande-Cambodge : Donald Trump félicite les dirigeants
Le 28 décembre, Donald Trump a félicité sur Truth Social les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge après la conclusion, la veille, d’un cessez-le-feu immédiat dans leur conflit frontalier, qui a fait au moins 47 morts et près d’un million de déplacés. Le président américain a salué la « brillante démarche » des deux chefs d’État et affirmé que les États-Unis « étaient fiers d’avoir aidé » à cet aboutissement.
S’exprimant avant une rencontre prévue le même jour avec Volodymyr Zelensky, M. Trump a estimé que les États-Unis étaient peut‑être devenus la « véritable Organisation des Nations unies » et a mis en avant son rôle supposé dans le règlement de plusieurs conflits internationaux. Il a en outre assuré que l’ONU avait apporté « très peu d’assistance » dans ces dossiers, y compris dans la crise entre la Russie et l’Ukraine.
