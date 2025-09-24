Travail et protection sociale : Sébastien Lecornu appelle les partenaires sociaux à contribuer sur cinq thématiques

Sébastien Lecornu a annoncé, mercredi 24 septembre, qu’après avoir reçu les partenaires sociaux il leur adresserait « dans les prochains jours » un courrier sollicitant leur contribution sur cinq thématiques. Dans un communiqué, le Premier ministre invite les organisations syndicales et patronales à proposer des pistes sur le financement de la protection sociale, la réindustrialisation et la souveraineté économique, les conditions de travail et la qualité de vie au travail, le renforcement du paritarisme et la modernisation du marché du travail. Le nouveau Premier ministre a assuré qu’il n’entendait pas « passer en force » et souhaitait les « revoir » rapidement, alors que des syndicats, n’ayant obtenu aucune réponse à leurs demandes, prévoient une journée de mobilisation le 2 octobre.