Transfert : Luqman Gilmore signe à l’US Monastirienne

L’US Monastir a annoncé la signature du milieu défensif nigérian Luqman Guilmore (parfois orthographié Gilmore), 28 ans, qui s’engage avec le club jusqu’en 2027. Le recrutement officiel, publié par le club, intervient alors que l’équipe occupe la cinquième place du championnat tunisien. Selon l’annonce, le joueur pourra être aligné dès les prochaines rencontres du championnat, et son arrivée s’inscrit dans une volonté affichée de renforcer le secteur médian pour viser un meilleur classement.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le club a confirmé la finalisation du contrat avec le joueur nigérian, précisant la durée de l’engagement jusqu’en 2027. La communication officielle souligne que la signature s’inscrit dans la stratégie de l’US Monastir visant à consolider ses options au milieu de terrain. Aucun détail supplémentaire sur les modalités financières ou les conditions particulières n’a été diffusé par le club lors de l’annonce publique.

La recrue vient renforcer un effectif qui se trouve actuellement à la cinquième place du championnat tunisien. L’US Monastir présente l’arrivée de Luqman Guilmore comme un apport d’expérience pour le groupe professionnel. Le club a indiqué que le joueur est disponible pour participer aux prochains matchs de la compétition nationale, sous réserve des choix du staff technique et des formalités administratives habituelles.

Profil et rôle attendu

L’US Monastir présente Luqman Guilmore comme un milieu défensif, poste pour lequel il est attendu qu’il assure des tâches de protection de la zone défensive et de transition. Dans ce rôle, le joueur est censé contribuer à la récupération du ballon, à l’équilibre de l’équipe et à la relance vers les lignes offensives. Le club a mis en avant son profil comme complément au dispositif tactique en place, sans pour autant détailler la position précise qu’il occupera dans les différents schémas utilisés par l’entraîneur.

Le recrutement d’un milieu défensif vise, selon la direction sportive, à offrir davantage d’options au staff technique pour la gestion des rotations et des absences. Le club n’a pas communiqué d’éléments biographiques détaillés ni de statistiques individuelles sur la carrière passée du joueur dans son annonce officielle.

Contrat, disponibilité et contexte sportif

Le contrat signé jusqu’en 2027 formalise l’engagement du joueur sur plusieurs saisons et lui permet d’être inscrit dans l’effectif professionnel de l’US Monastir pour les campagnes à venir. L’annonce précise que Luqman Guilmore pourra être pris en compte pour les prochaines rencontres du championnat tunisien, sous réserve des démarches administratives liées à sa titularisation et des décisions du staff.

L’opération s’inscrit dans la continuité de la politique de recrutement du club, visant à renforcer le milieu de terrain pour prétendre à une meilleure position au classement. Le communiqué originel relatif à cette signature a été relayé par AfricaFootUnited.