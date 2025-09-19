Traité protégeant la haute mer ratifié par 60 pays : bientôt en vigueur

Le traité pour protéger la haute mer a atteint vendredi 19 septembre 2025 les 60 ratifications requises pour son entrée en vigueur, a annoncé le service des traités de l’ONU après le dépôt de la ratification par le Maroc et la Sierra Leone. Ce seuil déclenche un délai de 120 jours avant l’application du texte, qui devrait prendre effet fin janvier, offrant pour la première fois au plan international un outil juridique destiné à préserver des écosystèmes marins vitaux pour l’humanité et à renforcer la protection de la haute mer.