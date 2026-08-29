Tragédie à Kandi: trois enfants périssent étouffés dans une voiture stationnée à Donwari

​Un drame s’est produit à Donwari, un arrondissement de la commune de Kandi. Trois enfants ont perdu la vie après s’être retrouvés piégés à l’intérieur d’un véhicule à l’arrêt depuis plusieurs jours.

​Au moment des faits, les victimes se trouvaient seules au domicile familial, leurs parents s’étant rendus aux travaux champêtres. En jouant, les enfants se sont introduits dans l’habitacle de la voiture sans parvenir à en déverrouiller les portes.

Bloqués pendant plusieurs heures, les vitres fermées et sous une forte chaleur, ils ont été victimes d’asphyxie et de déshydratation.

​L’alerte a été donnée par un cadreur de retour de mission qui a perçu des bruits suspects venant du véhicule. En s’approchant, l’intervenant a découvert l’un des enfants déjà inanimé et les deux autres dans un état critique.

Après avoir extrait les victimes, il a immédiatement évacué les deux survivants vers un centre de santé. Malgré leur prise en charge médicale d’urgence, ils ont succombé peu après.

​Cette tragédie plonge la communauté locale de Donwari dans le deuil.