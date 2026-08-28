Borgou: le Conseil économique et social lance ses activités territoriales et sa tournée nationale depuis Parakou

Le Conseil économique et social (CES) a ouvert la deuxième session ordinaire de son conseil départemental du Borgou le mardi 25 août 2026 à la préfecture de Parakou.

Cet événement marque simultanément le coup d’envoi de la tournée nationale du président de l’institution, Abdoulaye Bio Tchané, qui sillonnera les douze départements du Bénin.

​La séance s’est déroulée en présence du préfet du Borgou, Abdoul Chakour Assouma, de la coordonnatrice départementale du CES, Tamba Mariatou, du deuxième vice-président de l’institution, Pascal Essou, ainsi que de plusieurs députés, maires et acteurs de la société civile locale.

​À cette occasion, le président du CES a décliné la feuille de route de la 8ᵉ mandature, structurée autour de quatre axes majeurs : l’utilité de l’institution, la proximité avec les populations, le renforcement du dialogue interinstitutionnel et le rayonnement à l’international.

« Quatre priorités, une seule ambition : faire du CES une institution qui compte dans la vie de la Nation », a réaffirmé Abdoulaye Bio Tchané.

​La rencontre a également permis de préciser les attributions des démembrements départementaux. Les conseillers auront pour mission essentielle d’expliquer les réformes et décisions publiques aux citoyens, tout en recueillant leurs doléances et propositions afin de les faire remonter auprès des instances décisionnelles.

​Cette orientation s’inscrit dans la continuité des réformes portées par la loi organique de 2024, qui a renforcé les prérogatives du CES pour en faire un pont direct entre les catégories socioprofessionnelles, les citoyens et les pouvoirs publics