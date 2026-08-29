Ouganda : mort d’Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, roi du Tooro, à 34 ans

Le souverain traditionnel du Tooro, dans l’ouest de l’Ouganda, est mort jeudi soir à 34 ans. Le royaume dit la continuité de la Couronne assurée et organise les condoléances entre Kampala et le palais royal du Tooro.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, roi du Tooro, est mort le jeudi 27 août 2026 vers 22 heures à l’âge de 34 ans, a annoncé le royaume de cette monarchie traditionnelle de l’ouest de l’Ouganda. Sa disparition met fin à plus de trois décennies d’un règne entamé dans l’enfance et ouvre la séquence de deuil et de succession au sein de la Cour.

Né le 16 avril 1992, il était monté sur le trône le 12 septembre 1995 après la mort de son père, Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III. Âgé de trois ans au moment de son accession, il incarnait depuis lors l’une des figures les plus connues des royaumes traditionnels ougandais, dont le rôle institutionnel est essentiellement symbolique mais dont l’influence culturelle demeure forte.

En Ouganda, les monarchies traditionnelles n’exercent pas de pouvoir exécutif, mais elles conservent un poids social et identitaire important dans leurs régions d’ancrage. Le Tooro, centré sur l’ouest du pays, fait partie de ces institutions culturelles reconnues par l’État et suivies bien au-delà de leur territoire immédiat.

Selon le Premier ministre du Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, la continuité de la Couronne est assurée et l’identité du prince héritier sera révélée conformément à la tradition du royaume. Cette annonce vise à confirmer que la succession suivra les usages monarchiques propres au Tooro malgré la disparition du souverain.

La Fédération ougandaise de football (FUFA) a, de son côté, demandé une minute de silence dans ses compétitions du 28 août au 4 septembre 2026 pour rendre hommage au roi. L’instance a salué l’engagement du monarque dans la promotion du football, notamment à travers son intérêt pour le tournoi FUFA Drum.

Le royaume du Tooro a par ailleurs indiqué qu’un livre de condoléances avait été ouvert au palais de Buziga, à Kampala. Il a précisé que les principales cérémonies culturelles de deuil se tiendraient au palais de Karuzika, siège royal situé dans le Tooro.