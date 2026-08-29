Niger : Maxime Prévot plaide pour relancer le dialogue avec les pays de l’AES

Reçu à Niamey le 28 août après une étape à Ouagadougou, le ministre belge des Affaires étrangères a mis en avant une reprise du dialogue avec le Niger et, plus largement, avec l’Alliance des États du Sahel.

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a été reçu le 28 août 2026 à Niamey par le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine, au terme d’un déplacement présenté comme une tentative de renouer les échanges avec le Niger et les autres pays de l’Alliance des États du Sahel.

Avant son étape nigérienne, le chef de la diplomatie belge s’était entretenu le 27 août à Ouagadougou avec le président burkinabè Ibrahim Traoré, inscrivant sa tournée dans une double séquence burkinabè et nigérienne.

Maxime Prévot a déclaré vouloir retisser des liens entre l’Union européenne et les pays de l’AES malgré les divergences, en plaidant pour un dialogue conduit dans le respect mutuel.

La Belgique dispose déjà d’une coopération ancienne avec le Niger, notamment dans la santé, l’éducation et le développement agropastoral, trois secteurs qui restent au cœur de sa présence dans le pays.

Cette approche s’appuie aussi sur un ancrage diplomatique durable au Sahel central, où la Belgique maintient ses deux postes à Niamey et à Ouagadougou.