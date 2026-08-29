Afrique du Sud : l’enquête judiciaire sur la mort de Steve Biko reprend à Gqeberha

Près de 49 ans après la mort en détention du militant anti-apartheid, la Haute Cour de Gqeberha a relancé fin août l’examen d’éventuelles responsabilités pénales, sur fond de débat autour de la représentation de sa famille.

La Haute Cour de Gqeberha a repris fin août 2026 l’enquête judiciaire sur la mort en détention de Steve Biko, figure de la Conscience noire sud-africaine, afin de déterminer si des actes ou des omissions peuvent encore engager des responsabilités pénales près de 49 ans après les faits.

Le dossier avait été formellement rouvert le 12 septembre 2025. Steve Biko est mort le 12 septembre 1977, à l’âge de 30 ans, après des blessures subies alors qu’il était détenu par la police sud-africaine.

L’enquête de 1977 avait retenu la version policière d’une altercation et n’avait débouché sur aucune poursuite. La Commission vérité et réconciliation n’a ensuite accordé aucune amnistie dans cette affaire.

Les audiences des 24 et 25 août 2026 ont toutefois été perturbées par la question du financement de la représentation de la famille Biko. Le ministère sud-africain de la Justice a accepté le 25 août de prendre en charge cette représentation.

Le 26 août 2026, le juge Isaac Madondo a rejeté la demande de report présentée par la famille Biko, ouvrant la voie à la poursuite de cette procédure relancée devant la cour de Gqeberha.