Donald Trump affirme que l'accord annoncé le vendredi 28 août 2026 donnerait aux Etats-Unis un contrôle majoritaire sur plus de 65 milliards de barils, tandis que Delcy Rodriguez présente un projet de développement de 17 champs pétroliers au Venezuela.

Donald Trump a annoncé le vendredi 28 août 2026 un accord pétrolier entre les Etats-Unis et le Venezuela, présenté par le président américain comme un engagement majeur pour l’accès de Washington aux réserves vénézuéliennes. Le meme jour, Delcy Rodriguez a confirmé l’existence de l’accord et l’a associé au développement de 17 champs pétroliers.

Dans son message, Donald Trump a affirmé que l’accord donnerait aux Etats-Unis un contrôle majoritaire sur plus de 65 milliards de barils de réserves prouvées au Venezuela. Aucun détail public sur la structure juridique de ce contrôle majoritaire n’avait toutefois été communiqué au 28 août 2026.

Delcy Rodriguez a, pour sa part, indiqué que le projet porte sur 17 champs avec un potentiel prouvé de 65 milliards de barils. Selon elle, l’accord doit mobiliser plus de 100 milliards de dollars d’investissements et générer plus de 209 milliards de dollars de tributs pour l’Etat vénézuélien.

Marco Rubio a évoqué de son cote pres de 100 milliards de dollars d’investissements privés au Venezuela. Au 28 août 2026, ni les entreprises participantes ni le calendrier d’exécution n’avaient été rendus publics.