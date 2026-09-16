Afrique-Chine : le déficit commercial grimpe à 80,1 milliards $

Le déficit commercial de l’Afrique avec la Chine a atteint 80,07 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2026, en hausse de 34,48 % sur un an. Les exportations africaines ont progressé, mais moins vite que les ventes chinoises au continent.

Le déficit commercial de l’Afrique avec la Chine a atteint 80,07 milliards de dollars entre janvier et août 2026, soit une hausse de 34,48 % sur un an. Les échanges bilatéraux ont totalisé 273,94 milliards de dollars sur la période.

Les exportations chinoises vers les marchés africains ont progressé de 25,8 % à 177 milliards de dollars. Dans l’autre sens, les expéditions africaines vers la Chine ont augmenté de 19 % à 96,93 milliards, un rythme insuffisant pour empêcher l’élargissement de l’écart commercial.

Les données de l’Administration générale des douanes de Chine sont reprises par Ecofin, l’American Chamber of Commerce in South Africa et Daily News Egypt. Elles montrent que la croissance des échanges reste soutenue des deux côtés, mais qu’elle demeure plus rapide pour les ventes chinoises au continent.

La structure des flux contribue à ce déséquilibre. Les exportations africaines vers la Chine restent concentrées dans les minerais, les hydrocarbures et certains produits agricoles, tandis que les ventes chinoises au continent sont dominées par les machines, les équipements, l’électronique et d’autres produits manufacturés.

Depuis le 1er mai 2026, la Chine applique un traitement sans droits de douane à l’ensemble des produits provenant des 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Ce régime couvre désormais tous les pays concernés et toutes les lignes tarifaires, après une première extension aux 33 pays africains les moins avancés.