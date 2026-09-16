Afrique de l’Est : 52,3 milliards $ d’échanges et 300 millions $ d’excédent

Les exportations de la Communauté d’Afrique de l’Est ont bondi de 41,3 % au deuxième trimestre 2026. Les ventes vers les marchés africains atteignent 7,2 milliards de dollars, alors que la part des échanges entre membres recule légèrement dans les exportations totales.

Le commerce de la Communauté d’Afrique de l’Est a atteint 52,3 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026, en hausse de 37 %. Les exportations ont dépassé les importations, faisant basculer le bloc vers un excédent de 300 millions de dollars, contre un déficit de 945,3 millions un an plus tôt.

Les exportations ont augmenté de 41,3 % pour atteindre 26,3 milliards de dollars, tandis que les importations ont progressé de 32,9 % à 26 milliards. Les chiffres couvrent la période d’avril à juin et proviennent du bulletin statistique trimestriel de la Communauté d’Afrique de l’Est.

Les marchés africains ont absorbé 7,2 milliards de dollars d’exportations de la région, soit une hausse de 44,3 % et 27,5 % du total exporté. Les ventes vers les pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe ont bondi de 50,8 % à 5,1 milliards de dollars, tandis que celles vers le COMESA ont progressé de 48,3 % à 3,1 milliards.

Le commerce entre les membres de la Communauté a lui aussi augmenté, mais moins vite que les échanges extérieurs. Les exportations intra-EAC ont progressé de 33,2 % à 3,2 milliards de dollars. Leur part dans les exportations totales est toutefois passée de 12,8 % au deuxième trimestre 2025 à 12,1 % un an plus tard.

La Chine a fortement contribué à l’accélération des ventes extérieures. Les exportations de l’EAC vers le marché chinois ont presque doublé, passant de 5,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025 à 10,7 milliards au même trimestre de 2026, selon les données reprises par Africa Briefing.