Tori-Bossito: arrestation d’un faux policier pour vol de moto

Un vol de moto survenu le jeudi 14 mai 2026, jour de l’Ascension, a conduit à l’interpellation de deux suspects à Tori-Bossito.

Selon la Police républicaine, le principal mis en cause s’était fait passer pour un agent en service au commissariat de la localité afin de gagner la confiance d’un mécanicien spécialisé dans la vente de motocyclettes d’occasion.

Après plusieurs rendez-vous, il a profité d’un moment d’inattention pour démarrer l’engin et prendre la fuite. Dans sa précipitation, il a abandonné son sac, à l’intérieur duquel les forces de l’ordre ont découvert dix-sept faux billets de 10 000 francs CFA.

Saisi de l’affaire, le commissariat de Tori-Bossito a ouvert une enquête. Les investigations ont permis de localiser et d’arrêter le suspect dans la nuit du 18 au 19 mai. Les vérifications ont révélé qu’il était déjà recherché dans une autre affaire d’escroquerie portant sur 50 000 francs CFA.

Lors de son audition, il est passé aux aveux et a dénoncé un complice qui l’aurait hébergé après son forfait. La perquisition menée au domicile de ce dernier n’a rien donné, mais les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations jusqu’à Cococodji.

Au quartier Von Château, un présumé receleur a été appréhendé dans son atelier. La descente a permis de saisir deux motocyclettes d’origine douteuse, vingt-cinq pièces de pagnes neufs, ainsi que la moto volée à Tori-Bossito.

Cette opération illustre la détermination des forces de l’ordre à démanteler les réseaux de vol et de recel, tout en rappelant la vigilance nécessaire face aux usurpations d’identité et aux pratiques frauduleuses.