Parakou: une pluie accompagnée de grêle fait un décès sur la paroisse ND du Sacré-cœur de Banikani

Une pluie torrentielle accompagnére de grêle s’est abattu sur Parakou le dimanche 17 mai 2026, provoquant d’importants dégâts et un drame au sein de la paroisse catholique Notre‑Dame du Sacré‑Cœur de Banikani, dans le deuxième arrondissement de la ville.

Selon les informations rapportées par Fraternité FM, l’incident est survenu en pleine messe de 18 heures, au moment de la communion. Sous la force du vent, une partie de la toiture de l’édifice s’est arrachée, entraînant la chute d’un madrier sur des fidèles.

Deux personnes ont été grièvement blessées et évacuées d’urgence au CHUD Borgou. L’un des blessés, un jeune homme d’une vingtaine d’années, a succombé à ses blessures quelques heures après son admission.

Les dégâts matériels sont considérables, une large portion de la toiture ayant été emportée par les intempéries, laissant la paroisse dans un état de désolation. Les responsables de la paroisse ont indiqué que des démarches sont en cours pour évaluer la situation et organiser les travaux de réhabilitation. En attendant, les célébrations se tiennent désormais à l’extérieur de l’église.