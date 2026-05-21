CBD sans THC : comment le consommer sans risquer son permis

CBD sans THC : choisir un produit réellement dépourvu de THC permet, selon les fabricants et analyses, de limiter le risque d’un test salivaire positif et donc d’éviter des conséquences pénales et administratives en cas de contrôle routier. Avant de prendre le volant, il est essentiel de connaître la réglementation, de vérifier les analyses en laboratoire et d’adopter des pratiques prudentes pour réduire tout risque lié à la consommation.

En France, le CBD en tant que tel est légal, mais la présence de la plus petite trace de THC peut poser problème lors d’un contrôle. Le point de tension réside dans la coexistence entre la légalité du CBD et la présence, parfois minime, de THC dans certains produits à base de chanvre.

Les tests salivaires routiers ne détectent pas le CBD mais recherchent des marqueurs de stupéfiants, dont le THC. Le seuil de détection minimal cité pour les dépistages routiers est de 15 ng/ml de salive, puis 1 ng/ml lors de l’analyse de confirmation. Un résultat positif expose le conducteur aux sanctions prévues par le Code de la route.

Cadre légal, risques et critères de choix d’un CBD 0 % THC

L’arrêté du 30 décembre 2021 autorise la culture et l’utilisation industrielle ou commerciale des produits dérivés du chanvre à la condition qu’ils ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC. Malgré cette tolérance pour la production, la présence détectable de THC lors d’un contrôle routier peut entraîner des poursuites, car la trace de THC figure sur la liste des substances prohibées en matière de conduite.

L’article L235-1 du Code de la route précise les sanctions encourues en cas d’usage de stupéfiants constaté par analyse sanguine ou salivaire : jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont également prévues, parmi lesquelles la suspension du permis jusqu’à cinq ans, son annulation assortie d’une interdiction de repasser le permis pour une durée maximale de cinq ans, et le retrait de 6 points.

Pour limiter le risque d’un test positif, le recours à des produits étiquetés et analysés comme « 0 % THC » ou de type broad spectrum peut être une solution : le spectre large (broad spectrum) exclut le THC, contrairement au full spectrum qui en contient une faible quantité. Il convient toutefois d’exiger la preuve documentaire de cette absence.

Plusieurs critères aident à identifier un CBD zéro THC fiable : l’origine du chanvre (préférence pour des cultures françaises ou européennes soumises à des normes strictes), le type d’extraction (l’extraction au CO₂ supercritique est citée comme garantissant un produit pur sans résidu de solvants), et la présence d’analyses en laboratoire certifiant un taux de THC de 0 % et la conformité de la concentration en CBD annoncée.

La réputation de la marque et la vente en boutiques spécialisées reconnues font également partie des repères recommandés pour limiter les risques d’acheter un produit non conforme.

Sur le plan des usages, les conseils mis en avant sont de commencer par de faibles dosages, de garder une pause de quelques heures avant de prendre le volant en cas de consommation, et de vérifier systématiquement les certificats d’analyse fournis par le fabricant ou le vendeur.