Top 10 des championnats africains à suivre

Le dernier classement IFFHS pour 2025 confirme la domination du football nord-africain : l’Égypte se hisse au sommet du continent et occupe la 16e place mondiale, portée par la constance de ses clubs majeurs comme Al Ahly et Pyramids FC qui engrangent des points lors des compétitions interclubs de la CAF.

Le rapport met en lumière un trio de tête africain solidement établi : le Maroc, classé 39e au niveau mondial, et l’Afrique du Sud, 45e, viennent immédiatement après l’Égypte. Le positionnement du Maroc reflète la stabilité et le niveau technique de la Botola Pro, tandis que la Premier Soccer League sud-africaine se distingue par une progression soutenue liée à une professionnalisation accrue et à des infrastructures de haut niveau.

Ce peloton de tête creuse un écart perceptible avec ses poursuivants immédiats. L’Algérie (46e) et la Tunisie (51e) conservent des places respectables mais restent derrière les nations nord et sud-africaines qui dominent le classement 2025.

Montée en puissance de la Tanzanie et situation des ligues ouest et centre-africaines

La grande surprise de cette édition est l’ascension de la Tanzanie, désormais 6e sur le continent et 54e au classement mondial. Cette progression s’appuie, selon le rapport, sur des investissements significatifs dans le championnat national et une ferveur populaire croissante qui attire des joueurs internationaux, contribuant à rehausser la compétitivité du championnat tanzanien et faisant de la Tanzanie un moteur du football en Afrique de l’Est.

Pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, le tableau demeure plus contrasté. Des nations historiques comme la République démocratique du Congo (RDC), classée 68e, et la Côte d’Ivoire, 87e, figurent néanmoins dans le Top 10 africain. Toutefois, elles peinent à intégrer le top 50 mondial, reflet de difficultés structurelles persistantes.

Le rapport identifie la stabilité des calendriers et l’amélioration de la gestion administrative comme des enjeux majeurs pour ces championnats. Ces éléments sont présentés comme des leviers indispensables pour permettre aux ligues ouest et centre-africaines de réduire l’écart avec les championnats les mieux classés du Nord et du Sud du continent.

Le classement 2025 de l’IFFHS met ainsi en exergue des dynamiques régionales marquées : une domination renouvelée du Nord africain, une progression notable du Sud et une émergence de pôles inattendus en Afrique de l’Est, tandis que l’Ouest et le Centre conviennent encore des réformes à mener pour retrouver une position plus élevée sur la scène mondiale.

Top 10 des championnats africains (classement mondial selon l’IFFHS 2025) :

1. Égypte (16e)

2. Maroc (39e)

3. Afrique du Sud (45e)

4. Algérie (46e)

5. Tunisie (51e)

6. Tanzanie (54e)

7. RDC (68e)

8. Mali (81e)

9. Angola (86e)

10. Côte d’Ivoire (87e)