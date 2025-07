Tonya Lewis Lee et Spike Lee nommés ambassadeurs thématiques du Bénin auprès de la diaspora afro-descendante des États-Unis

Le gouvernement béninois a annoncé, ce mardi 23 juillet 2025, la nomination des célèbres cinéastes américains Tonya Lewis Lee et Spike Lee en tant qu’Ambassadeurs Thématiques de la République du Bénin auprès de la diaspora afro-descendante des États-Unis. Cette initiative s’inscrit dans une démarche forte de reconnexion historique, culturelle et spirituelle entre le Bénin et les peuples africains dispersés à travers le monde.

À travers cette nomination, le Bénin entend renforcer les liens avec les descendants des victimes de la traite transatlantique et repositionner le pays comme une terre d’origine et d’accueil. Les deux personnalités joueront un rôle de passerelle entre générations et continents, en sensibilisant, en favorisant le dialogue et en soutenant les initiatives en faveur du devoir de mémoire et de la justice historique.

Selon le gouvernement béninois, le choix de Tonya Lewis Lee et Spike Lee, deux figures emblématiques du cinéma afro-américain, ne relève pas du hasard. Leurs engagements artistiques et sociaux ont contribué à façonner le récit contemporain de la diaspora africaine, tout en défendant des causes majeures liées aux droits civiques et à la mémoire collective.

Qui sont Spike et Tonya Lewis Lee ?

Née en 1966, Tonya Lewis Lee est productrice, autrice et avocate de formation. Militante engagée, elle consacre une grande partie de sa carrière à la promotion de la santé maternelle, de l’éducation et de la justice sociale pour les communautés afro-américaines. Elle est également connue pour son implication dans des projets audiovisuels à forte portée sociale, tels que Gotham Diaries, Monster (adapté du roman de Walter Dean Myers), ou encore la série documentaire Aftershock (2022), qui alerte sur la crise de mortalité maternelle chez les femmes noires aux États-Unis. Elle est l’épouse de Spike Lee depuis 1993.

Shelton Jackson « Spike » Lee, né en 1957 à Atlanta, est l’un des réalisateurs les plus influents du cinéma contemporain. Lauréat d’un Oscar d’honneur en 2015, il a également reçu l’Oscar du meilleur scénario adapté en 2019 pour son film BlacKkKlansman. Depuis plus de trois décennies, Spike Lee s’illustre par une œuvre engagée, dénonçant les injustices raciales, les violences policières et les inégalités sociales. Des films cultes comme Do the Right Thing, Malcolm X, He Got Game ou Da 5 Bloods témoignent de sa volonté de raconter, à travers le prisme artistique, l’histoire des Noirs aux États-Unis et leur héritage africain.

Le Bénin, une terre de mémoire et d’accueil

Le ministère béninois des Affaires étrangères souligne que cette nomination s’inscrit dans la continuité de la plateforme numérique www.myafroorigins.bj, lancée pour permettre aux descendants de la diaspora africaine d’accéder à la nationalité béninoise. Elle est également la preuve de l’engagement du Bénin à réparer les blessures du passé et à tracer un chemin vers une nouvelle émancipation collective.