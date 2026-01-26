Al Arabi s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des Étoiles du Qatar après un match nul 2-2 face à Qatar SC, puis une séance de tirs au but remportée 12-11 ; Karl Toko Ekambi, entré en rôle décisif, a transformé un penalty à la 57e minute pour relancer son équipe et permettre aux siens d’aller au bout de la confrontation.

La rencontre a offert un affrontement serré entre deux clubs en quête de qualification. Traduite par un score de parité à l’issue du temps réglementaire, la partie a vu chacune des formations inscrire deux buts, sans qu’aucune n’obtienne l’avantage définitif avant la fin des 90 minutes. Les circonstances exactes des autres réalisations n’ont pas été précisées dans le compte rendu disponible, mais la physionomie du match a été marquée par une alternance d’actions et une défense soumise à des tentatives répétées.

Al Arabi, mené au score, a trouvé le chemin des filets grâce à son attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi. À la 57e minute, il a converti un penalty qui a égalisé la rencontre à 1-1, immédiate reprise alors que son équipe cherchait à revenir dans le match. Ce geste a été déterminant pour maintenir Al Arabi dans la course et a modifié le déroulé de la rencontre jusqu’à la fin du temps réglementaire.

Une séance de tirs au but marathon et la qualification arrachée

Après une seconde période au cours de laquelle chaque équipe a ajouté un but, le score final de 2-2 a conduit à une séance de tirs au but décisive pour la qualification en quarts de finale. La séance a été extrêmement longue et disputée : Al Arabi s’est finalement imposé 12 tirs à 11, remportant la série après de nombreuses tentatives réussies des deux côtés. Le dénouement s’est joué sur la régularité et la précision des tireurs, chaque tentative prolongeant la tension jusqu’à l’ultime réussite qui a offert la victoire à Al Arabi.

Ce succès qualifie officiellement Al Arabi pour le tour suivant de la Coupe des Étoiles du Qatar. L’équipe poursuit ainsi son parcours dans la compétition nationale, se maintenant parmi les huit formations encore en lice pour les quarts de finale. La qualification survient à l’issue d’un match à suspense, où la confrontation s’est décidée sur des détails lors de la phase de tirs au but.

La performance de Karl Toko Ekambi a été soulignée comme un élément clé de la remontée d’Al Arabi au cours de cette rencontre à enjeux. En transformant le penalty qui a permis l’égalisation, l’attaquant a contribué directement à la poursuite du parcours du club dans la compétition, confirmant son rôle et son importance au sein de l’effectif qatari.