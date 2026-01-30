Togo : Logistique portuaire : Lomé engage un virage vers des opérations plus sobres en carbone

Le Togo multiplie les réformes destinées à améliorer son climat des affaires et à consolider ses performances dans le rapport Doing Business, en particulier sur des indicateurs clés tels que la création d’entreprise, le commerce transfrontalier et le transfert de propriété, avec une forte orientation vers la numérisation et la réduction des délais administratifs.

Sur l’indicateur « création d’entreprise », le pays se positionne comme le 15e au niveau mondial et le premier en Afrique selon l’édition 2020 du Doing Business. Les autorités poursuivent une série de mesures destinées à simplifier les formalités administratives et à accélérer l’immatriculation des sociétés, afin de maintenir et d’améliorer ce classement.

En matière d’exécution des contrats, le Togo reste éloigné des meilleures places du classement mais a engagé cette année plusieurs réformes du cadre juridique et procédural pour améliorer la résolution des litiges commerciaux. Ces actions s’inscrivent dans une dynamique générale visant à rendre plus prévisible et plus efficace l’environnement juridique des affaires.

Réformes sectorielles : mesures opérationnelles et résultats chiffrés

Le commerce extérieur a été l’un des axes prioritaires des réformes récentes. Les initiatives se focalisent sur la dématérialisation des actes et procédures douanières et sur la réduction des délais liés aux opérations d’importation et d’exportation. Ces mesures visent à fluidifier les échanges transfrontaliers et à réduire les coûts de conformité pour les opérateurs économiques.

La délivrance des permis de construire a également connu des adaptations : le Togo est passé de la 133e à la 127e place sur l’indicateur « obtention d’un permis de construire » dans le Doing Business 2020. Un ensemble de réformes administratives a été lancé pour accélérer les procédures et améliorer la qualité des contrôles urbanistiques.

Le raccordement à l’électricité et à l’eau pour les entreprises fait l’objet d’un suivi soutenu depuis deux années consécutives. Les nouvelles mesures mises en place cherchent à simplifier les démarches techniques et administratives nécessaires au branchement des locaux professionnels.

Le transfert de propriété constitue l’un des progrès les plus significatifs : le pays a enregistré une réduction notable des délais pour l’enregistrement et le transfert des titres fonciers, avec des gains importants dans le classement Doing Business depuis 2018. Des réformes supplémentaires ont été initiées en 2020 pour poursuivre cette trajectoire d’amélioration.

La passation des marchés publics est en cours d’assainissement par des actions de professionnalisation des acteurs, par la généralisation progressive des procédures numériques et par des ajustements législatifs. Ces changements visent à accroître la transparence et l’efficacité des achats publics.

Enfin, la fiscalité a connu des transformations importantes : plusieurs impôts ont été remplacés ou supprimés, des exonérations ciblées ont été introduites et la téléfiscalité a été développée pour faciliter le paiement des taxes et impôts par les entreprises. Les réformes mises en œuvre en 2020 comprennent la dématérialisation des procédures douanières, la réduction des délais pour le transfert de propriété et la numérisation des paiements fiscaux.