Togo : Le médecin-colonel Gumedzoe nommé à la tête de la santé des armées

Le médecin-colonel Dzidzogbé Kokou Eric Gumedzoe a été officiellement installé mardi à Lomé comme directeur central du service de santé des armées (DCSSA), lors d’une passation de commandement organisée à l’Hôpital des armées. La nomination, actée par arrêté ministériel le 22 janvier 2026, s’est déroulée en présence du chef d’état-major général des forces armées togolaises, le général de brigade Dimini Allahare.

La cérémonie s’est tenue dans l’enceinte de la gendarmerie nationale, au sein de l’établissement hospitalier militaire, réunissant des officiers supérieurs et des responsables du dispositif sanitaire militaire. Le médecin-colonel Gumedzoe prend la relève du médecin-colonel Komi Agba, qui a conduit le service de santé des armées ces dernières années et a prononcé des mots de remerciement à l’adresse du président de la République, Faure Gnassingbé, chef suprême des armées.

Durant son allocution inaugurale, le nouveau directeur central a mis l’accent sur la primauté de l’intérêt du service. Il a appelé au respect strict de la discipline et à une rigueur professionnelle constante, ainsi qu’à une quête permanente d’excellence, tout en rappelant que la mission première de la DCSSA reste la prise en charge sanitaire du personnel militaire.

Priorités affichées et enjeux opérationnels

Le discours du médecin-colonel Gumedzoe précise une ligne de conduite axée sur l’organisation de soins adaptés aux besoins des forces et sur le renforcement des capacités internes. Sans détailler de feuille de route chiffrée, il a expliqué que l’efficacité du service dépendra de procédures claires, d’une supervision médicale renforcée et d’un engagement collectif visant à garantir la qualité des prises en charge.

Le général Dimini Allahare, présent lors de la passation, a salué la nomination et a demandé au nouveau directeur un engagement « constant et loyal ». Il a relié le renforcement du service de santé à la modernisation globale des forces armées togolaises, soulignant la nécessité d’un dispositif médical apte à soutenir les opérations sur le terrain.

La référence au contexte sécuritaire a été explicite : le général a rappelé que les exigences opérationnelles restent élevées, en particulier dans les zones du nord du pays où persistent des défis en matière de sécurité. Dans ce cadre, les structures hospitalières militaires et la chaîne logistique des soins sont appelées à répondre aux impératifs de mobilité et de réactivité propres aux missions militaires.

Le départ du médecin-colonel Komi Agba a été marqué par des remerciements pour les services rendus et par la mise en lumière du rôle croissant du DCSSA dans le dispositif de défense nationale. Les autorités militaires et sanitaires présentes ont insisté sur la continuité des prestations et sur la nécessité de maintenir la capacité d’intervention médicale au profit des unités en opération