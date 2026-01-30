Togo : Deux camions-grues déployés par l’Union nationale des transporteurs pour fluidifier le trafic routier

Le 29 janvier 2026, l’Union nationale des transporteurs du Togo (UNATROT) a mis en service deux camions-grues destinés à la manutention et au dépannage sur les grands axes routiers du pays, des engins positionnés à Notsè et à Kara pour accélérer le dégagement des véhicules en panne ou accidentés et réduire ainsi les interruptions de circulation et les risques d’accidents secondaires.

Ces équipements, présentés lors d’une cérémonie organisée par l’UNATROT, répondent à la forte sollicitation du réseau routier togolais, utilisé à la fois pour le transport interne et pour le transit régional. L’initiative vise à améliorer la fluidité et la sécurité le long des corridors stratégiques en offrant des capacités de remorquage et de levage adaptées aux incidents de la route.

Selon les responsables de l’organisation, la présence des camions-grues à Notsè et à Kara permettra des interventions plus rapides sur des points sensibles du réseau, limitant la durée d’immobilisation des véhicules et l’exposition des usagers à des situations dangereuses en bordure de chaussée.

Financement, objectifs opérationnels et réactions institutionnelles

Le président de l’UNATROT, Fombo Séna, a indiqué que l’acquisition de ces matériels a été rendue possible grâce au concours de partenaires financiers, parmi lesquels figure Bank of Africa, ainsi que par l’appui de partenaires techniques. L’organisation met en avant l’importance d’un soutien public-privé pour doter le secteur d’outils permettant d’agir rapidement en cas d’incident.

Sur le plan opérationnel, les camions-grues sont destinés à des missions de dépannage, de remorquage et de manutention de véhicules lourds ou endommagés, tâches qui exigent des moyens de levage et des équipes formées pour assurer des opérations en sécurité. L’UNATROT prévoit d’utiliser ces engins pour réduire les délais d’intervention et sécuriser les manœuvres sur les chaussées affectées.

Du côté des autorités publiques, le directeur des transports routiers et ferroviaires a salué l’initiative, estimant qu’elle vient compléter les actions de l’État en matière de sécurité routière et de gestion du trafic. Sa prise de parole a souligné la dimension collective de la gestion des axes routiers, où les opérateurs privés peuvent apporter des réponses opérationnelles aux besoins immédiats.

Lors de la mise en service, l’UNATROT a également rappelé aux transporteurs l’importance d’adopter des comportements responsables sur la route, en insistant sur le respect du code de la route et les pratiques de prévention des accidents. L’appel visait à associer équipement et bonne conduite pour maximiser l’impact de l’intervention sur la réduction des risques.

Les engins, positionnés sur des sites jugés prioritaires par l’organisation, doivent être mobilisés pour intervenir rapidement en cas d’immobilisation de véhicules, opérations qui comprennent le dégagement de la chaussée, le transfert des véhicules endommagés vers des zones sécurisées et l’aide à la restauration de la circulation sur les corridors concernés, notamment