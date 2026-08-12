Guillaume Pley : son ancien collaborateur Julien Seeberger menace de le poursuivre pour diffamation publique

Une nouvelle affaire éclabousse Guillaume Pley, animateur français connu pour ses émissions radio et télévision, ainsi que pour ses entretiens réalisés via son média digital Legend. Des échanges de messages privés avec une adolescente de 14 ans ont été rendus publics, dévoilant des propos à connotation sexuelle. Dans ce contexte, un ancien collaborateur de l’animateur, Julien Seeberger, surnommé « Julien le stagiaire », menace aujourd’hui de porter plainte pour diffamation. Cette affaire s’inscrit dans une série de témoignages qui suscitent un vif intérêt médiatique et soulèvent de nombreuses interrogations.

Guillaume Pley, figure médiatique née en 1985 à Sainte-Adresse, s’est imposé dans le paysage audiovisuel français grâce notamment à son émission « Guillaume Radio 2.0 » sur NRJ, puis par ses chroniques dans « Touche pas à mon poste ! » et son rôle d’animateur de l’émission « Rising Star » sur M6. Depuis 2019, il a développé une importante audience numérique via Legend, où il réalise des interviews approfondies de personnalités diverses. Cependant, sa réputation est aujourd’hui mise à mal par des accusations impliquant des échanges controversés avec des adolescentes mineures.

Selon un rapport publié par le journal Le Monde, des conversations privées ont été dévoilées montrant que Guillaume Pley aurait adressé des messages à une jeune fille de 14 ans, dans lesquels il aurait tenu des propos à caractère sexuel malgré l’âge de la destinataire. L’affaire met en lumière une discussion dans laquelle l’animateur questionne la jeune fille sur sa sexualité de façon explicite. Ces messages mentionnent également Julien Seeberger, qui travaillait alors à ses côtés, avec des propositions qui impliqueraient une relation sexuelle à trois, proposition déclinée par l’adolescente selon le quotidien.

Julien Seeberger prépare une plainte pour diffamation après la diffusion des échanges

Julien Seeberger, ancien collaborateur de Guillaume Pley impliqué dans cette affaire, a vivement réagi aux accusations portant son nom. Il a dénoncé sur les réseaux sociaux la diffusion de cette conversation datant d’un compte privé Facebook, mettant en doute la légitimité de la publication et suggérant une forme d’usurpation. Par un message publié sur Instagram le 11 août 2026, il a fait savoir avoir contacté un avocat afin de préparer une action en justice pour diffamation publique.

Cette réaction intervient alors que la couverture médiatique se poursuit et que de nouveaux témoignages apparaissent. Ainsi, les Inrockuptibles rapportent qu’une autre jeune fille, âgée de 13 ans à l’époque des faits, aurait également échangé des messages avec Guillaume Pley. Ces nouveaux éléments contribuent à approfondir l’affaire, amplifiant la pression médiatique autour de l’animateur.

Face à ces révélations, Guillaume Pley a contesté toutes les accusations portées contre lui, niant toute infraction ou comportement répréhensible. Le dossier, dans lequel s’entrelacent témoignages et preuves, continue de susciter l’attention sans qu’aucune procédure judiciaire publique formelle n’ait encore été initiée à ce jour.