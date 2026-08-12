«C’est de la faiblesse, je déteste ça», Mourinho tacle Guardiola sur son année sabbatique

José Mourinho n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les entraîneurs qui choisissent de prendre une année sabbatique. Dans son documentaire Netflix, le technicien portugais a notamment adressé une pique à Pep Guardiola, affirmant qu’il associe cette décision à « une faiblesse ».

José Mourinho s’est livré sur sa vision du métier d’entraîneur et a adressé une pique à peine voilée à Pep Guardiola. Dans son documentaire diffusé sur Netflix, le technicien portugais a expliqué qu’il ne comprenait pas les entraîneurs qui choisissent de faire une pause dans leur carrière. Pep Guardiola, qui a quitté Manchester City en juin dernier après une décennie passée sur le banc des Citizens, profite actuellement d’une année sabbatique. L’Espagnol avait déjà procédé de la sorte après son départ du FC Barcelone en 2012, prenant alors une année loin des terrains avant de rejoindre le Bayern Munich.

Une approche que Mourinho ne partage manifestement pas. Les deux hommes entretiennent une rivalité depuis le passage du Portugais au Real Madrid, au début des années 2010. Dans des propos rapportés par Yahoo Sports, Mourinho s’est montré particulièrement catégorique lorsqu’il a été interrogé sur les entraîneurs qui choisissent de prendre une année sabbatique. « Certains gars ont besoin d’une année sabbatique… ce que je déteste », a-t-il lancé. Avant d’insister : « Je déteste ce mot. Pour moi, année sabbatique signifie faiblesse. Ne me parlez pas d’années sabbatiques. Je n’ai jamais besoin de repos. Je me reposerai quand Dieu décidera de me dire : “Reviens.” » Le technicien portugais a également évoqué son avenir et sa volonté de poursuivre encore longtemps sa carrière sur les bancs.

« Je veux encore gagner des titres »

Mourinho ne semble pas près de tourner la page. L’entraîneur du Real Madrid estime pouvoir rester encore plusieurs années dans le football de haut niveau. « Je n’arrive même pas à imaginer quand je cesserai mon implication dans le football. Je dirais encore dix ans, mais ça pourrait être plus. C’est un plaisir », a-t-il expliqué. Le Portugais affiche toujours la même ambition : enrichir son palmarès. « Cela a été, est et sera toujours un plaisir. J’aspire à remporter davantage de titres. Je souhaite en décrocher de nouveaux. Je veux réitérer mes exploits », a-t-il ajouté.

Mourinho souhaite notamment continuer à relever de nouveaux défis, aussi bien dans des clubs qu’il connaît déjà que dans des environnements qu’il n’a jamais découverts. « Mon existence est rythmée par l’entrée dans un stade de football rempli de 50 000 ou 90 000 supporters. J’en ai même vu avec 100 000. C’est mon univers. Sans football, il me manque quelque chose », a-t-il confié. Et malgré cette passion dévorante, le Portugais refuse de parler d’obsession : « Je ne le perçois pas comme une obsession. Je ne le considère pas comme une obsession. C’est simplement que lorsqu’on atteint un certain niveau, on souhaite y rester indéfiniment. »