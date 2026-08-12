Al Hilal: Victor Osimhen pour remplacer Karim Benzema

Al Hilal aurait fait de Victor Osimhen sa priorité pour renforcer son attaque et préparer la succession de Karim Benzema. L’attaquant nigérian, auteur de performances remarquables avec Galatasaray, serait valorisé autour de 65 millions d’euros.

Al Hilal serait passé à l’offensive pour recruter Victor Osimhen. Le club saoudien souhaiterait attirer l’attaquant nigérian afin de préparer le départ de Karim Benzema avant la fermeture du mercato estival. Depuis son arrivée à Galatasaray, Osimhen s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs du club turc. L’international nigérian affiche des statistiques impressionnantes avec 59 buts et 16 passes décisives en 74 rencontres toutes compétitions confondues.

Ses performances ont naturellement ravivé les spéculations autour de son avenir à Istanbul. Plusieurs clubs européens et étrangers suivent attentivement la situation du buteur de 27 ans. Selon Sky Sport Suisse, Al Hilal surveillerait de près le dossier et serait prêt à avancer pour tenter de boucler son recrutement. Galatasaray ne serait pas opposé à un départ et aurait fixé le prix de son attaquant à environ 65 millions d’euros.

Osimhen pour succéder à Benzema ?

Le club de Saudi Pro League verrait en Osimhen le potentiel successeur de Karim Benzema. Al Hilal chercherait ainsi à libérer une place dans son effectif afin de pouvoir accueillir l’ancien joueur de Naples. Mais l’opération est encore loin d’être acquise. La priorité sera de convaincre Osimhen de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. Le Nigérian devra notamment être séduit par le projet sportif et les conditions proposées par le club de Riyad.

Alors que la nouvelle saison approche, l’avenir de Victor Osimhen devrait rapidement s’éclaircir. Courtisé sur plusieurs fronts, l’attaquant devra désormais trancher entre la poursuite de son aventure à Galatasaray et un nouveau défi, potentiellement en Saudi Pro League.