Christophe Lambert hospitalisé après un malaise lors d’une séance de dédicaces

Christophe Lambert, âgé de 69 ans, a été victime d’un malaise samedi 8 août 2026 lors d’une séance de dédicaces à Pittsburgh (Pennsylvanie). Selon plusieurs témoins et les premiers comptes rendus médiatiques, l’acteur s’est effondré brièvement alors qu’il rencontrait des admirateurs de la saga Highlander avant d’être pris en charge et transporté à l’hôpital.

Des témoins cités par TMZ rapportent que le malaise est survenu de manière soudaine pendant les échanges entre l’acteur et ses fans. D’après les informations relayées par Le Parisien, un membre de l’entourage de Christophe Lambert a indiqué que l’acteur allait « parfaitement bien » après l’incident et qu’il était rentré à son hôtel pour se reposer.

Plusieurs éléments cités par la presse précisent que le comédien était particulièrement éprouvé avant le malaise : il n’aurait pas fermé l’œil de la nuit et aurait très peu mangé pendant la journée, une fatigue à laquelle se serait ajoutée, selon la même source, une baisse du taux de sucre dans le sang entraînant un étourdissement.

Parcours et contexte de la présence à Pittsburgh

Révélé au grand public avec la saga Highlander, sortie en 1986, Christophe Lambert est notamment connu pour son rôle de Connor MacLeod. Au cours de sa carrière, il a également tourné sous la direction de réalisateurs renommés et participé à des productions comme Subway de Luc Besson, Mortal Kombat, Beowulf et Greystoke : La Légende de Tarzan, Seigneur des Singes où il incarnait Tarzan.

Outre son activité d’acteur, Christophe Lambert s’est diversifié en s’investissant dans la production et dans des activités commerciales. Il partage son temps entre la France et les États-Unis et participe régulièrement à des conventions consacrées à Highlander, événements où il rencontre ses admirateurs et assure des séances de dédicaces, comme celle tenue à Pittsburgh le 8 août 2026.

Les comptes rendus des médias précisent que, après son admission à l’hôpital, l’acteur a regagné son hôtel pour se reposer et que son entourage a cherché à rassurer en précisant l’absence d’état préoccupant. Les informations disponibles indiquent également que le malaise pourrait avoir été favorisé par un manque de sommeil et un apport alimentaire insuffisant au cours de la journée, provoquant une hypoglycémie momentanée susceptible d’entraîner étourdissements et évanouissements.

Les éléments cités ici proviennent des témoignages rapportés par TMZ et des déclarations relayées par Le Parisien concernant l’état et le déroulé des faits survenus lors de la séance de dédicaces à Pittsburgh.