Sonia Mabrouk lance une nouvelle émission sur BFMTV au titre proche de celle sur CNews

La rentrée télévisuelle 2026 réserve des annonces majeures sur les chaînes d’information en continu, avec notamment une nouvelle émission phare qui s’apprête à faire son apparition sur BFMTV. À compter du 24 août, Sonia Mabrouk, journaliste reconnue du paysage audiovisuel français, animera un rendez-vous quotidien du dimanche au jeudi en access prime time, de 19h à 21h. Ce créneau, extrêmement stratégique en raison de la forte audience du début de soirée, sera occupé par une émission dont le nom a rapidement suscité une vive attention : « 100% Mabrouk ». Cette appellation, proche de la ligne éditoriale et graphique utilisée par la chaîne concurrente CNews, met dès aujourd’hui en lumière les enjeux liés à ce lancement, particulièrement dans un contexte marqué par une année électorale très suivie.

Sonia Mabrouk, figure emblématique du journalisme politique, est loin d’être une inconnue dans le paysage médiatique français. Née en Tunisie en 1977, elle a démarré sa carrière en enseignement puis s’est tournée vers le journalisme, notamment au sein de Jeune Afrique. Repérée par Jean-Pierre Elkabbach, elle intègre Public Sénat en 2008, devenant ainsi la première Tunisienne à présenter un journal sur une chaîne nationale française. Depuis 2013, elle est une voix majeure d’Europe 1, où elle anime la matinale, et a marqué les esprits sur CNews à partir de 2017, avant de quitter cette dernière chaîne. Par ailleurs, elle est une auteure reconnue, notamment pour son ouvrage « Reconquérir le sacré », et exerce désormais la fonction de directrice de la collection « Pensée libre » chez Fayard. Sa présence au cœur d’une émission quotidienne sur BFMTV confirme son rôle clé dans le paysage de l’information politique.

Le choix du nom « 100% Mabrouk » pour cette nouvelle émission ne manque pas de faire réagir. BFMTV reprend le format de titres « 100% » déjà exploités par CNews, tels que « 100% Politique » ou « 100% Frontières », ce qui provoque une certaine controverse sur les réseaux sociaux. Certains observateurs y voient un emprunt clair aux codes graphiques et éditoriaux de la chaîne concurrente, dans un contexte où Sonia Mabrouk a longtemps été une personnalité phare de CNews avant de s’en séparer. D’autres jugent ce choix peu original, tandis qu’une autre interprétation avance que BFMTV souhaite mettre en avant la forte identité et la personnalité affirmée de la journaliste, en positionnant son nom au centre du programme. Quoi qu’il en soit, cette appellation laisse entendre une volonté d’inscrire l’émission dans un format déjà familier des téléspectateurs.

Sonia Mabrouk à BFMTV : Un nouvel enjeu d’audience pour la soirée

Le créneau horaire retenu, de 19h à 21h, occupe une place stratégique dans l’offre des chaînes d’information en continu. Ce moment de la journée est particulièrement convoité car il est celui où le public cherche à faire le point sur les événements de la journée, avec des décryptages politiques et des analyses approfondies en prélude aux grandes soirées d’actualité. Dans un calendrier marqué par une année électorale, la présence d’une journaliste reconnue pour ses qualités d’intervieweuse et son ancrage politique constitue un atout majeur. BFMTV affiche ainsi son ambition de renforcer sa position dans cette tranche horaire emblématique.

Avec « 100% Mabrouk », Sonia Mabrouk occupe un rôle central, celui qui lui permettra de consolider son statut au sein de la chaîne et d’interagir directement avec un public déjà fidèle à son style et à son expertise. Le lancement de cette émission s’inscrit dans une stratégie globale où les talents médiatiques sont mis en avant pour capter et fidéliser une audience en quête de contenu rigoureux et incarné.

La réception du programme et son positionnement face aux offres de la concurrence, notamment celles de CNews, resteront à observer dans les semaines à venir. Mais il est d’ores et déjà établi que Sonia Mabrouk occupe une place importante dans la nouvelle grille de BFMTV, avec un rendez-vous dont le nom et l’horaire témoignent d’une volonté d’impact notable sur le public francophone.