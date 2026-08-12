Une vidéo ancienne de Guillaume Pley, animateur français connu, refait surface au moment où il est confronté à plusieurs accusations. Cette séquence controversée, datant de 2013, montre l’animateur forçant un baiser sur une femme sans consentement clair, suscitant déjà à l’époque un vif débat. Aujourd’hui, dans un contexte d’enquêtes et de témoignages portant sur son comportement, cette vidéo circule à nouveau sur les réseaux sociaux, ravivant les polémiques autour de l’attitude de Guillaume Pley.

Guillaume Pley est une personnalité médiatique française née le 26 juillet 1985 à Sainte-Adresse, en Seine-Maritime. Il s’est fait connaître par ses émissions radio, notamment sur NRJ où il animait “Guillaume Radio 2.0”, ainsi que par ses participations à des émissions télévisées telles que “Touche pas à mon poste !” et “Rising Star” sur M6. Depuis 2019, il est également à la tête du média numérique Legend, qu’il a fondé et dans lequel il réalise des entretiens approfondis avec diverses personnalités. Marié à Agathe Etienne, le couple a un enfant né en 2020.

Actuellement, Guillaume Pley fait face à plusieurs enquêtes et à des témoignages publics qui mettent en cause des comportements jugés sexistes, ainsi que des interactions à caractère sexuel avec des mineures. Dans cette atmosphère tendue, une vidéo de 2013 a resurgi, exposant à nouveau une scène où il force un baiser sur une femme dans la rue, ce qui avait déjà provoqué une controverse importante il y a plus de dix ans.

Une vidéo qui avait déjà fait polémique en 2013

Avant la création de la plateforme Legend, Guillaume Pley était surtout reconnu pour ses émissions radio et pour ses vidéos humoristiques partagées sur internet. En octobre 2013, une vidéo intitulée “Comment embrasser une inconnue en 10 secondes !” avait créé un important émoi. Dans cette séquence, l’animateur abordait des femmes dans des lieux publics afin de tenter de les embrasser, parfois sans leur consentement explicite.

Plusieurs extraits montraient des baisers imposés, ce qui avait immédiatement déclenché une vague de critiques. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avait été saisi à la suite de la diffusion de cette vidéo, en raison des plaintes concernant le non-respect du consentement et les risques de harcèlement de rue. Une scène décryptée à l’époque mettait en lumière un moment où Guillaume Pley interpelle une jeune femme par ces mots : “Pourquoi tu ne m’embrasses pas ? Allez, fais-moi un petit bisou”, avant de l’embrasser sur la bouche alors qu’elle ne semblait pas consentante.

Cette vidéo avait alors été largement dénoncée par les médias et les internautes, qui y voyaient une illustration flagrante de comportements intrusifs et irrespectueux sur la voie publique. Le débat autour du consentement et du respect des personnes avait été au cœur des réactions suscitée par cette séquence.

Une séquence qui prend une autre résonance aujourd’hui

Près de treize ans après sa publication, cette vidéo refait surface dans un contexte judiciaire et médiatique sensible pour Guillaume Pley. L’animateur est actuellement l’objet de plusieurs témoignages et enquêtes portant sur des comportements problématiques, notamment des accusations de sexisme et d’échanges inappropriés à caractère sexuel avec des mineures.

Le 7 août, Guillaume Pley est intervenu publiquement pour contester certains des faits évoqués dans ces enquêtes tout en reconnaissant avoir eu des échanges qu’il a qualifiés d’“inappropriés”. Quelques jours plus tard, le 12 août, il annonçait son intention de déposer plainte pour diffamation, réfutant ainsi plusieurs accusations portées contre lui.

Cette ancienne vidéo circulant à nouveau sur les réseaux sociaux a suscité de nouvelles réactions ; de nombreux internautes estiment que ces images prennent une importance particulière à la lumière des accusations actuelles. Elles ravivent le débat sur la notion de consentement et sur les comportements publics d’animateurs exposés sous le feu des projecteurs.

Il convient de noter que ces réapparitions médiatiques ne préjugent pas des conclusions des procédures judiciaires en cours. Guillaume Pley continue à nier plusieurs accusations et se défend dans un cadre légal que seul le temps éclaircira. Néanmoins, la vidéo démontre qu’une première controverse concernant son attitude avait déjà eu lieu il y a plus d’une décennie, les critiques ayant alors pour point central le respect du consentement.