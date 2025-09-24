Tirs sur un centre de rétention pour migrants au Texas : un mort et deux blessés, selon la police

Une personne a été tuée et deux autres blessées après qu’un tireur a ouvert le feu à Dallas, a annoncé la police de la ville texane, le gouvernement fédéral précisant que l’attaque visait un centre de rétention de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Selon les premiers éléments de l’enquête relayés par la police de Dallas sur X, le suspect a tiré depuis un bâtiment voisin sur un bâtiment public; deux personnes blessées par balle ont été transportées à l’hôpital, une victime est décédée sur place et le suspect est également mort.