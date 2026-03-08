Tina Arena : la chanteuse australienne vit en France depuis 20 ans

Ce 8 mars 2026, la chanteuse Tina Arena était l’invitée de Frédéric Lopez dans l’émission Un dimanche à la campagne, diffusée sur France 2. Présente aux côtés de Laurent Mariotte et de Booder, elle est revenue sur sa carrière et sur les liens qu’elle entretient avec la France, pays qu’elle fréquente régulièrement depuis plus de vingt ans et où elle prépare une tournée française prévue en octobre 2026 pour célébrer cinquante ans de carrière.

L’émission, placée sous le signe du partage et des souvenirs, a permis à l’artiste australienne d’évoquer son parcours international ainsi que son attachement à la culture et à la langue françaises. Invitée au format « week-end à la campagne », Tina Arena a détaillé les raisons qui l’ont conduite à s’installer durablement en Île-de-France tout en poursuivant une carrière scindée entre l’Australie et l’Europe.

Révélée dès son plus jeune âge en Australie, Tina Arena a consolidé sa place sur la scène francophone au début des années 2000 avec des titres interprétés en français, dont Aller plus haut et Aimer jusqu’à l’impossible, qui ont contribué à ancrer son succès en France. Son attachement au pays s’est manifesté autant sur le plan professionnel que personnel, la chanteuse partageant depuis plusieurs décennies sa vie entre les deux rives.

Une maison discrète aux portes de Paris

La résidence française de Tina Arena se situe à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, à proximité immédiate de Paris. Acquise au début des années 2000, cette maison a été achetée après sa rencontre avec le producteur français Vincent Mancini et est devenue un point d’ancrage pour la famille.

Le couple a eu un fils, Gabriel, né en 2005. Tina Arena a expliqué que l’installation en France répondait, entre autres, à la volonté d’offrir à l’enfant une double culture : « On ne voulait pas qu’il ait à choisir entre un pays ou un autre », a-t-elle déclaré. Nogent-sur-Marne, par son ambiance de ville « village », a été choisie pour son cadre de vie, proche de Paris tout en restant calme et propice à un quotidien familial.

Dans ce quartier bordant la Marne, la chanteuse a trouvé des repères ordinaires loin des projecteurs. Elle a évoqué son goût pour les sorties au marché et les promenades le long du fleuve : « Ici, je peux aller au marché. Il y a un côté village et familial ». En 2015, Tina Arena a d’ailleurs tourné dans un restaurant de Nogent-sur-Marne le clip de son titre Je dis call me, illustrant son attachement local.

Au fil des années, l’artiste a partagé son temps entre l’Australie et la France. Séparée de Vincent Mancini depuis plusieurs années, elle voit son fils choisir de vivre en France à plein temps auprès de son père, ce qui modifie l’organisation familiale mais n’a pas rompu son lien avec le pays.

Pour 2026, Tina Arena a programmé une nouvelle tournée en France en octobre, annoncée comme commémorant les cinquante ans de sa carrière artistique.