Patrick Bruel maintient sa tournée des Zénith après sa mise en examen

Patrick Bruel a été mis en examen le mercredi 10 juin 2026, après 48 heures de garde à vue, pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, mais cette décision judiciaire n’a pas entraîné l’annulation immédiate de la tournée des Zénith que l’artiste doit débuter à l’automne. Le chanteur de 67 ans, qui conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, reste placé sous contrôle judiciaire depuis la fin de sa garde à vue.

La série de concerts, initialement programmée à compter du 2 octobre à Chartres pour célébrer l’anniversaire de l’album Alors regarde, comprendrait 34 dates. Le juge des libertés et de la détention a écarté la demande de placement en détention provisoire formulée par le parquet de Nanterre, ce qui, sur le plan strictement légal, ne fait pas obstacle à ce que Patrick Bruel se produise sur scène.

Le parquet de Nanterre avait requis la mise en examen pour des faits présumés concernant neuf victimes, portant sur des événements situés entre 2010 et 2019. Certains dossiers antérieurs, auparavant classés sans suite, ont été réexaminés et intégrés à la saisine des juges d’instruction. Patrick Bruel conteste l’ensemble de ces accusations.

Tournée légalement possible, mais enjeu symbolique et logistique majeur

Interrogé sur BFMTV, le journaliste Steven Bellery a exposé les différentes dimensions du dossier. Sur le plan juridique, il a rappelé que rien dans les termes du contrôle judiciaire ne prohibe expressément les représentations publiques de l’artiste. Sur le plan financier, Bellery a souligné que Patrick Bruel étant son propre producteur, le maintien des 34 dates limiterait des pertes économiques importantes liées à des réservations, des équipes et des locations de salles.

Bellery a aussi évoqué le poids symbolique et moral de la décision pour l’artiste et pour son public. Il a souligné les interrogations portant sur la capacité à recevoir et interpréter des réactions du public dans un contexte où la procédure judiciaire suit son cours et où la présomption d’innocence continue de s’appliquer.

Des actions de mobilisation sont déjà annoncées : des collectifs féministes ont fait savoir qu’ils envisagent d’acheter des places afin de se manifester à l’intérieur des salles, tandis que des rassemblements sont prévus devant plusieurs Zénith. Des places restent en vente, ce qui exposerait les concerts à des perturbations organisées susceptibles de se répéter pendant la durée de la tournée.

Outre l’impact immédiat sur les dates programmées, des répercussions sur la trajectoire professionnelle de l’artiste sont évoquées dans les médias. Selon les chroniques reprises sur BFMTV, douze semaines après la première enquête de Mediapart, certains diffuseurs, festivals et émissions auraient modifié leurs pratiques vis-à-vis de l’artiste. Des questions sont posées quant aux conséquences pour d’éventuelles collaborations dans le cinéma, le théâtre ou d’autres rendez‑vous professionnels.

Le dossier reste entre les mains des magistrats instructeurs. Le chanteur maintient qu’il est innocent et la justice n’a pas rendu de décision sur le fond des accusations.