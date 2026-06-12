Patrick Bruel interdit de fréquenter des salons de massage dans le cadre de son contrôle judiciaire

Patrick Bruel, 67 ans, a été mis en examen mercredi 10 juin au tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits évoquant le viol, la tentative de viol, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel, qu’il conteste. Après une garde à vue prolongée de plusieurs jours, le chanteur a échappé à la détention provisoire mais a été placé sous contrôle judiciaire assorti de mesures strictes, parmi lesquelles une interdiction de fréquenter des salons de massage.

La décision rendue par les magistrats intervient après que le parquet de Nanterre a requis son placement en détention provisoire. Au terme d’une longue audience, les juges ont préféré maintenir M. Bruel en liberté sous contrôle judiciaire, avec un ensemble d’obligations destinées à encadrer ses déplacements et ses contacts pendant la procédure.

Le mis en examen a regagné son domicile après son passage devant les magistrats. La mise en examen a été prononcée dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits de nature sexuelle, selon les éléments communiqués par le parquet et repris dans les comptes rendus d’audience.

Les mesures concrètes du contrôle judiciaire

Parmi les obligations fixées par la chambre d’instruction figure en premier lieu l’interdiction de quitter le territoire français. Le passeport de Patrick Bruel a été remis aux autorités judiciaires dans ce cadre. L’assignation comprend également l’obligation de ne pas entrer en contact avec les plaignantes et leurs proches.

La justice a imposé la justification d’un suivi psychologique et le versement d’une caution d’un montant de 500 000 euros. Ces mesures visent à assurer la présence de la personne mise en examen aux convocations et à prévenir toute entrave à la manifestation de la vérité au cours de l’information judiciaire.

Une mesure qui a suscité un fort retentissement sur les réseaux sociaux est l’interdiction de fréquenter des salons de massage, mentionnée explicitement parmi les obligations du contrôle judiciaire. Cette restriction, inhabituelle par sa précision, a été relayée et commentée par de nombreux internautes et médias depuis l’énonciation de la décision.

Sur le plan professionnel, aucun interdit spécifique n’a été prononcé à ce stade : Patrick Bruel conserve la possibilité d’exercer ses activités artistiques et de se produire sur scène, selon les informations judiciaires communiquées. Le parquet avait initialement demandé la détention provisoire, demande écartée par les magistrats qui ont opté pour un contrôle judiciaire renforcé.

La mise en examen fait suite à des plaintes déposées par plusieurs personnes et à la garde à vue qui a précédé l’audience à Nanterre. Les éléments transmis par les services du parquet précisent la nature des faits reprochés mais ne modifient pas la présomption d’innocence dont bénéficie la personne mise en examen.