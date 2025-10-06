Tiktok: 2 jeunes ivoiriens activement recherchés, leurs têtes mises à prix à un million de FCFA

En Côte d’Ivoire, le Procureur de la République d’Abidjan offre une récompense d’un million de francs CFA à toute personne pouvant aider à localiser deux jeunes recherchés par la police. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir tenu des propos injurieux et incitatifs à la haine sur les réseaux sociaux, dans un contexte politique déjà tendu.

Le ton se durcit face aux dérives numériques en Côte d’Ivoire. Le Procureur de la République près le Tribunal de Première instance d’Abidjan a décidé de frapper fort en proposant une récompense d’un million de francs CFA dans le cadre d’un appel à témoins lancé par la police nationale. L’objectif est d’identifier et interpeller deux individus dont les images, extraites de vidéos publiées sur TikTok, circulent actuellement sur les réseaux.

Selon les autorités, ces deux jeunes seraient impliqués dans des faits d’outrage, d’injure, d’incitation à la haine et de menaces de mort contre de hautes personnalités. Un communiqué de la Direction générale de la police nationale précise que toute personne disposant d’informations utiles peut appeler le numéro gratuit 100 ou contacter les forces de l’ordre via leur messagerie.

Un signal fort en période électorale

Cette initiative s’inscrit dans la croisade engagée par le parquet contre les abus sur Internet. Ces dernières semaines, le Procureur a multiplié les messages de mise en garde à l’endroit des internautes. Lors d’une conférence de presse, il a rappelé clairement que la liberté d’expression ne doit pas servir de prétexte à la diffamation ou à l’incitation à la violence.

« Tous les auteurs de propos injurieux, diffamatoires et insurrectionnels mettant en péril la République seront arrêtés et poursuivis », a-t-il martelé lors de cette rencontre consacrée à la responsabilité des administrateurs de sites et pages sur les réseaux sociaux.

Dans un climat préélectoral déjà électrique, les autorités ivoiriennes entendent prévenir tout débordement numérique susceptible d’alimenter les tensions politiques.