Sénégal : une marée humaine au domicile de Ousmane Sonko après son limogeage

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a reçu, ce vendredi 22 mai 2026, un important rassemblement de sympathisants devant son domicile situé à la cité Keur Gorgui, quelques heures après l’annonce de son limogeage par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées pour exprimer leur soutien à l’ancien chef du gouvernement, donnant lieu à une forte affluence dans les environs de sa résidence .

Cette mobilisation massive intervient dans un contexte politique inédit au Sénégal, marqué par la rupture entre les deux figures emblématiques du Pastef qui avaient mené ensemble la victoire de mars 2024 . La décision du président Faye de mettre fin aux fonctions d’Ousmane Sonko a suscité de nombreuses réactions sur la scène politique nationale, notamment de la part de l’avocat Juan Branco, qui a évoqué « la plus grande trahison de l’histoire du peuple sénégalais », et de Barthélémy Dias .

Le rassemblement s’est formé progressivement de manière spontanée, reflétant l’indignation d’une partie de la base militante du Pastef face à cette décision présidentielle. L’état-major du parti avait déjà été réuni par Sonko à la cité Keur Gorgui dans les jours précédant son limogeage pour tracer les grandes orientations stratégiques du mouvement.