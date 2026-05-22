Caroline Ithurbide et son mari Polo Anid dorment séparés depuis la naissance de leur fille

Depuis la naissance de leur fille Georgia en novembre 2025, Caroline Ithurbide et son époux Polo Anid vivent une période de réaménagement nocturne pour mieux gérer les nuits perturbées par leur nourrisson. L’animatrice, déjà mère de deux enfants, partage en toute transparence les difficultés rencontrées lors des premières semaines après l’arrivée de ce troisième enfant, notamment sur le plan du sommeil, ce qui a conduit le couple à expérimenter une organisation temporaire consistant à dormir séparément.

Caroline Ithurbide s’est récemment confiée dans notre magazine Public, où elle a décrit cette phase éprouvante pour de nombreux jeunes parents confrontés aux nuits hachées de leur bébé. Tandis que la joie d’accueillir Georgia remplit le foyer, l’équilibre familial s’en voit néanmoins perturbé. La maman souligne combien le sommeil fragile du nourrisson demande une adaptation constante et génère un cumul de fatigue pour les parents, amenant à repenser le partage de l’espace de repos afin de préserver au mieux leur endurance respective.

Des nuits compliquées depuis l’arrivée de Georgia

En septembre 2025, Caroline Ithurbide annonçait sa grossesse, un événement marquant à 45 ans, avant de donner naissance à Georgia deux mois plus tard. L’heureuse maman vit cette nouvelle maternité avec un grand bonheur, mais également une réalité de post-partum qui ne manque pas de se faire sentir au quotidien. Dès les premières semaines, les nuits sont devenues difficiles, notamment à cause des besoins intenses de la petite fille qui peine à s’endormir sans contact maternal.

Caroline a expliqué qu’il est indispensable que Georgia dorme en contact direct avec elle pour apaiser ses nuits. Cette situation rend impossible pour Polo Anid de dormir dans le même lit que son épouse, car le sommeil devient alors très fragmenté et inconfortable pour lui. Face à cette difficulté, le couple a adopté une solution simple mais efficace : pour que chacun trouve un peu de repos, Polo dort désormais dans une chambre séparée de manière temporaire.

Cette séparation nocturne ne traduit aucun désaccord conjugal, mais correspond à un ajustement pragmatique pour gérer au mieux les réveils fréquents du bébé et conserver un minimum d’énergie. Caroline mentionne avec humour que son mari part « dormir ailleurs, le pauvre », une mesure nécessaire pour préserver la qualité du sommeil familial dans un contexte exigeant.

Une situation provisoire pour préserver l’équilibre du couple

Caroline Ithurbide tient à préciser que cette organisation n’est en aucun cas révélatrice d’une crise ou d’une tension au sein du couple, mais constitue bien un aménagement provisoire pour traverser cette phase postnatale. Leur objectif est clair : accompagner Georgia pour qu’elle s’habitue progressivement à dormir dans son propre lit avant l’âge de six mois.

La présentatrice souligne les efforts entrepris à ce jour, reconnaissant que les progrès se font lentement mais sûrement : « Il y a du mieux, mais encore beaucoup de boulot ! ». Malgré les nuits compliquées et la fatigue, Caroline exprime sa gratitude envers Polo Anid, qu’elle décrit comme un soutien solide et un partenaire toujours présent, prêt à la seconder au quotidien et à partager la charge émotionnelle et logistique autour de leur nouvelle vie à trois.

La démarche de Caroline Ithurbide et de son mari illustre ainsi une adaptation commune aux exigences du nouveau-né, par une organisation flexible visant à assurer un cadre stable et reposant, même dans un contexte de nuits perturbées.