Nathalie Marquay affirme ne pouvoir prendre parti entre Patrick Bruel et Flavie Flament

Patrick Bruel est au centre d’une tempête médiatique depuis plusieurs semaines : le chanteur et acteur de 67 ans est visé par des accusations d’agressions sexuelles formulées par plus d’une dizaine de femmes, dont Flavie Flament qui a annoncé, le 15 mai, avoir déposé plainte pour un viol remontant à 1991 alors qu’elle avait 16 ans. Patrick Bruel nie catégoriquement les faits et bénéficie de la présomption d’innocence, tandis que la parole de plusieurs plaignantes alimente un débat public et judiciaire en cours.

Parmi les personnalités interrogées sur ce dossier, Nathalie Marquay, ancienne Miss France 1987 et veuve du journaliste Jean‑Pierre Pernaut, a pris la parole le 21 mai dans l’émission 100% Belge diffusée sur LN24. Son témoignage intéresse particulièrement les médias en raison d’un passé personnel lié au chanteur : elle a évoqué une brève relation amoureuse avec Patrick Bruel dans sa jeunesse.

Sur le plateau, Nathalie Marquay a dit se sentir partagée, entre l’amitié et l’admiration pour Bruel et l’affection qu’elle porte à Flavie Flament. Ses déclarations reflètent une position mêlant souvenir personnel et prudence face aux accusations publiques.

Souvenirs personnels et réserve publique

Nathalie Marquay a rappelé sa relation avec Patrick Bruel, située autour de ses 25‑26 ans, et en a livré une description positive. Elle a qualifié l’artiste d’« admirable », le décrivant comme « gentil, doux et prévenant », et affirmé n’avoir jamais constaté « aucune violence » lors de leur histoire ou lors des rencontres ultérieures.

Elle a précisé que leurs liens ne se sont pas entièrement rompus après cette période : des retrouvailles ont eu lieu à plusieurs reprises, en vacances, en présence de son mari Jean‑Pierre Pernaut avant son décès, ainsi que d’autres personnalités comme Karine Le Marchand. Nathalie Marquay a également mentionné des rencontres avec les fils de Patrick Bruel, Oscar et Léon, issus de sa relation avec Amanda Sthers, et loué les qualités paternelles qu’elle a observées chez l’artiste.

Malgré ces souvenirs favorables, Nathalie Marquay a dit ne pas se positionner publiquement en faveur de l’un ou l’autre camp. Elle a résumé son état d’esprit par la formule rapportée par la chaîne : « Patrick Bruel est un ami, Flavie Flament, je l’adore, je ne peux pas prendre parti ». Elle a expliqué préférer laisser la justice se prononcer plutôt que de s’engager dans un jugement personnel.

Interrogée sur l’évolution quotidienne des révélations liées à l’affaire, elle a admis sa confusion et sa surprise : « Je ne sais plus quoi penser », a‑t‑elle déclaré, rappelant que de nouveaux éléments apparaissent régulièrement dans les médias. Elle a conclu son intervention en indiquant attendre le compte rendu de la justice.