Alexia Mori, l’ex-candidate de « Secret Story », en deuil après la perte de son chien Milo

Alexia Mori, ancienne candidate emblématique de la saison 7 de « Secret Story » en 2013, a récemment partagé une nouvelle poignante avec ses abonnés sur Instagram : la mort de son chien Milo. Cette annonce a suscité une vague d’émotion sur les réseaux sociaux, mettant en lumière le lien particulier qu’entretenait la jeune femme, devenue aujourd’hui influenceuse, avec ses animaux de compagnie. Alexia Mori, connue pour son engagement sportif et son attachement aux animaux, traverse une période difficile après ce deuil.

Lors de sa participation à « Secret Story », Alexia Mori avait révélé un secret intime qui avait marqué les téléspectateurs : elle avait vécu avec un jumeau parasite jusqu’à l’âge de 14 ans. Malgré la dureté de ce vécu, elle s’était fait remarquer dans l’émission en accédant à la troisième place du podium, juste derrière Gautier et la gagnante Anaïs Camizuli. Après son passage sur le petit écran, elle a continué de faire parler d’elle, notamment à travers ses programmes sportifs baptisés « Alexia’s Challenge », ainsi que son activité d’influenceuse passionnée de running et de pole dance. Mère de famille, elle partage régulièrement des moments de sa vie sur Instagram, où ses followers ont pu constater son affection sincère pour ses deux chiens et son chat.

Le 21 mai, Alexia Mori a publié sur Instagram un message poignant accompagné d’une photo de Milo, son compagnon à quatre pattes, annonçant sa disparition. Elle y exprimait son immense tristesse : « L’impression qu’on m’a arraché un bout de moi. Je vais jamais m’en remettre. Je t’aime tellement ma kik mon Milo« . Ce message a suscité de nombreuses marques de sympathie, y compris de la part de personnalités comme l’ancienne Miss France Amandine Petit, qui a tenu à lui témoigner son soutien dans ces moments difficiles.

Alexia Mori déjà inquiète il y a un an pour son petit Milo

Un an avant la disparition de Milo, son état de santé avait déjà préoccupé Alexia Mori. Le 22 février 2025, l’ancienne candidate de téléréalité partageait avec ses abonnés une vidéo émouvante dans laquelle elle exprimait son inquiétude. Elle expliquait que Milo ne se sentait pas bien, avait arrêté de manger et semblait très fatigué. « Milo qui n’a pas la grande forme depuis hier il n’a rien mangé il est très fatigué. J’imagine le pire », écrivait-elle alors. La peur de perdre son chien était palpable dans ses mots : « Ça me fait tellement de peine de le savoir pas bien et j’imagine déjà le pire donc ça m’angoisse. Tellement peur que ce terrible jour arrive. » Ces confidences révélaient déjà la profonde affection qu’elle portait à Milo, un compagnon fidèle depuis plusieurs années.

Le 21 mai 2026, la triste réalité s’est imposée à elle. Sur Instagram Stories, Alexia a partagé plusieurs clichés pris chez le vétérinaire, dont une photo d’elle en larmes, accompagnée d’un dernier hommage à Milo. « Je suis dévastée », a-t-elle commenté sobrement, exprimant un chagrin immense. Visiblement affectée, elle avertissait également ses abonnés qu’elle serait moins présente sur les réseaux sociaux pendant quelques jours, afin de prendre le temps nécessaire pour faire son deuil. Ces images poignantes témoignent de la douleur ressentie face à ce départ prématuré qui marque une fin douloureuse pour l’influenceuse et mère de famille.