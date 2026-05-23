Sofia Richie Grainge présente sa collection Printemps-Été 2026 pour Amazon Essentials

Sofia Richie Grainge signe une nouvelle collection Printemps-Été 2026 pour Amazon Essentials, pensée pour toute la famille et axée sur des pièces confortables au style épuré. La ligne met en avant des silhouettes coordonnées mère-enfant, des matières douces et une palette estivale qui reflète l’esthétique minimaliste pour laquelle la créatrice est reconnue sur les réseaux sociaux.

Après plusieurs collaborations remarquées, la créatrice poursuit sa collaboration avec la marque accessible d’Amazon en proposant une quatrième collection qui transpose son goût pour le « quiet luxury » à un vestiaire familial. La proposition privilégie des coupes sobres, des tissus faciles à vivre et des looks assortis destinés aux femmes, aux bébés et aux enfants.

La collection Printemps-Été 2026 comprend une gamme de basiques revisités et d’ensembles coordonnés : chemises amples en gaze de coton, robes à manches ballon, tops à smocks, ensembles en maille et espadrilles ornées de nœuds en gros-grain figurent parmi les pièces mises en avant. Les pyjamas assortis, déjà présents dans les précédentes collaborations, réapparaissent avec des motifs et des coloris plus estivaux.

Une collection inspirée du style « quiet luxury »

Le parti pris stylistique de Sofia Richie Grainge s’inscrit dans la tendance du « quiet luxury », soit une élégance discrète fondée sur des coupes impeccables et des matières recherchées mais accessibles. Dans cette nouvelle ligne, l’accent est mis sur la polyvalence : des pièces qui se portent au quotidien, faciles à combiner et conçues pour durer dans une garde-robe familiale.

Sur le plan des motifs et des couleurs, la collection joue la carte de la douceur et de la simplicité. On y retrouve des tons comme le jaune poudré et le crème, des imprimés vichy marine, des rayures marinières rouges et blanches ainsi que des imprimés fantaisie légers. Ces choix visuels visent à faciliter l’association des pièces entre elles pour créer des looks coordonnés et harmonieux.

Le volet « matching » occupe une place centrale : la gamme propose notamment des robes mère-fille en vichy marine et des ensembles en maille rayés rouge et ivoire déclinés du 0 à 6 mois jusqu’aux tailles enfants et femme. Le retour des pyjamas assortis confirme l’intérêt porté aux déclinaisons familiales, une tendance qui séduit les parents désireux d’accorder les tenues de leurs enfants à leur propre dressing.

Conçue pour conjuguer esthétique et praticité, la collection privilégie des matières douces et respirantes adaptées aux saisons chaudes. Les silhouettes restent fidèles à l’univers de Sofia Richie Grainge : coupes simples, finitions discrètes et un style à la fois chic et décontracté.