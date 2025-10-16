Tijuana : attaque de drones contre des bâtiments judiciaires

En Brève

À Tijuana, des bâtiments judiciaires ont été la cible d’une attaque par drones, a annoncé jeudi 16 octobre María Elena Andrade, procureure de l’État mexicain de Basse-Californie (nord-est). Les appareils ont largué des explosifs artisanaux composés de clous, de billes et de métal, qui n’ont entraîné que des dégâts matériels, a précisé la procureure. Ville frontière et point de passage stratégique vers les États‑Unis pour les personnes et les marchandises, Tijuana est également un axe privilégié du narcotrafic : en juin, les autorités y avaient découvert un tunnel utilisé pour convoyer des drogues vers le Mexique.

